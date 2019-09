Konwencja PiS w Opolu. Jarosław Kaczyński: musimy zapewnić obywatelom darmową służbę zdrowia

Dwa razy więcej wydatków na zdrowie niż za czasów PO-PSL, regularne badania kontrolne dla każdego Polaka - to elementy "piątki dla zdrowia" zaprezentowanej przez ministra Łukasza Szumowskiego podczas konwencji PiS w Opolu. Obecny na miejscu prezes PiS zapewnił, że PiS w nowej kadencji "zrealizuje cel".

- Musimy zapewnić każdemu obywatelowi naszego kraju darmową służbę zdrowia – podkreślił podczas wystąpienia w Opolu Jarosław Kaczyński. Dodał, że ochrona środowiska wiąże się ze stanem zdrowia Polaków. - To musi być Polska wolna od najpoważniejszych zagrożeń, potocznie nazywamy go smogiem, on musi być zlikwidowany - powiedział.