Lewica zapowiada: Wybudujemy 300 tys. tanich mieszkań

W Wiedniu Lewica zorganizowała konwencję pod hasłem "Mieszkanie prawem, nie towarem". Jest to pierwsza w historii kampanii wyborczych konwencja organizowana za granicą Polski. - Chcemy pokazać to, co stolica Austrii dała całemu światu - to tanie i dostępne dla wszystkich mieszkania na wynajem - powiedział Włodzimierz Czarzasty.