Kontrowersyjny projekt. Polityk PiS: warto nad nim popracować

Sejm na najbliższym posiedzeniu zajmie się obywatelskim projektem ustawy ws. zakazu zgromadzeń osób LGBT. To pomysł fundacji Kai Godek - Życie i Rodzina. Projekt zakłada, że celem zgromadzenia nie może być m.in.: kwestionowanie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, propagowanie rozszerzenia instytucji małżeństwa na osoby tej samej płci oraz propagowanie innej orientacji niż heteroseksualna. O projekt pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister infrastruktury Marcin Horała (PiS). Jak zagłosuje w tej sprawie? - Zapoznam się jeszcze z treścią tego projektu. Ponieważ jest to projekt obywatelski, więc pewnie za tym, żeby był on dalej procedowany. Natomiast to, że projekt jest procedowany w Sejmie, nie znaczy, że w danym kształcie jest przyjęty - mówił. Pytany, czy podoba mu się taki pomysł, stwierdził, że "warto nad tym projektem popracować". - Jestem przeciwny temu, żeby propaganda LGBT była w szkołach stosowana, zwłaszcza w stosunku do małych dzieci - stwierdził Horała.