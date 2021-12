Kontrowersyjny pomysł Ziobry. Jest reakcja z PiS

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w wywiadzie dla "Financial Times" zapowiedział, że jeśli spór na linii Warszawa-Bruksela będzie eskalował, zaproponuje on zawieszenie polskich wpłat do unijnego budżetu. Co na to wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin (PiS)? - Nie sądzę, żeby to było potrzebne. Z bardzo prostej przyczyny - Polska składa się zarówno na budżet wieloletni UE, jak i na Fundusz Odbudowy. Nie sądzę, żebyśmy - mimo napięcia, które wciąż mamy, mimo niezatwierdzenia naszego KPO - na samym końcu spotkali się z sytuacją, w której Polska jest jedynym albo prawie jedynym krajem, który nie może do tych pieniędzy sięgnąć. To by było jakieś kuriozum - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Myślę, że jeszcze parę spraw jest do wyjaśnienia, parę spraw do załatwienia i te pieniądze będą przekazywane Polsce - stwierdził Sellin. - Myślę, że porozumienie do końca roku jest możliwe, natomiast pierwsze pieniądze, które miałyby się w Polsce pojawić, są bardziej realne w perspektywie początków nowego roku - ocenił.