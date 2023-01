To byłaby rewolucja. Ten pomysł wykluczyłby Kaczyńskiego

Do Senatu właśnie trafiła propozycja zmian, których wejście w życie mogłoby spowodować prawdziwe trzęsienie ziemi na polskiej scenie politycznej. W przesłanej do izby wyższej petycji grupa obywateli domaga się, aby politycy mogli zasiadać w parlamencie maksymalnie przez dwie kadencje. Chcą też, by o mandat posła lub senatora nie mogły ubiegać się osoby, które osiągnęły już wiek emerytalny. Z polityki zrezygnować musiałby zatem m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński.