Kontrowersyjne wystąpienie abp. Wiktora Skworca. Adam Bielan zaskoczył komentarzem

W niedzielę odbyła się Pielgrzymka Mężczyzn do Piekar Śląskich. Do zgromadzonych wiernych zwrócił się metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. W swoim wystąpieniu podziękował PKN Orlen za wykupienie lokalnej prasy od kapitału niemieckiego. Co na to europoseł PiS Adam Bielan? - Nie znam kontekstu tych słów, ale wiem, że media są po to, by patrzeć rządzącym na ręce. W polskich samorządach mamy mnóstwo patologii - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Pytany, czy media publiczne patrzą rządowi na ręce, stwierdził, że "wielokrotnie atakowały rozmaitych polityków z naszego obozu". - To media publiczne nagłośniły rozmaite patologie w otoczeniu Jarosława Gowina, choćby związane z firmą Tecra, która otrzymała środki z instytucji nadzorowanej przez Gowina na rozwijanie kryptowaluty - kontynuował Bielan. - Cieszę się, że - w przeciwieństwie do lat 2007-15 - w polskich mediach mogą się pojawiać materiały krytyczne wobec tej czy innej opcji politycznej. Wtedy był prawdziwy monopol. Wszystkie stacje, portale zajmowały się trzymaniem kciuków za Donalda Tuska - podsumował europoseł PiS.

