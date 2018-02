Kontrowersyjna ustawa o IPN. Polski ambasador Piotr Wilczek odpowiada "New York Timesowi"

Polskiej nowelizacji o IPN przeciwstawia się nie tylko Izrael. Za jej wycofaniem opowiadają się też USA. Ambasador RP w Waszyngtonie postanowił odpowiedzieć na artykuł amerykańskiego dziennika "New York Timesa". Wystosował do redakcji list otwarty.

Piotr Wilczek, ambasador RP w Waszyngtonie, nie pozostał obojętny na artykuł jednego z największych amerykańskich dzienników. "New York Times" napisał między innymi, że nowelizacja ustawy o IPN jest "niemądrą i niepotrzebną". Doczekał się odpowiedzi.

- Polska jest jednym z głównych strażników pamięci ofiar Holocaustu i obrońcą miejsc uświęconych krwią niewinnych żydowskich i polskich ofiar nazistowskiego terroru niemieckiego - napisał w liście otwartym do redakcji Wilczek.

Jak podkreślił to bardzo niesprawiedliwe, że Polska została oskarżona o częściową odpowiedzialność za Holocaust. - To pierwszy kraj, który oparł się niemieckiej agresji podczas II wojny światowej, a także kraj, który poniósł ogromne straty z rąk złowrogiego okupanta niemieckiego - dodał.