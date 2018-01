Amerykańskie media o ustawie o IPN: niepotrzebna, głupia i obraźliwa

Dziennik "New York Times" apeluje o wycofanie nowelizacji ustawy o IPN. Gazeta twierdzi, że poprzez wprowadzone w niej zmiany polskie władze próbują zniechęcić do prowadzenia badań na temat II Wojny Światowej i zafałszować historię Holokaustu.



Polska jak ZSRR i Austria?

Gazeta nazywa nowelizację ustawy o IPN "rażącym i mrożącym krew w żyłach wysiłkiem rządu narodowców, prowadzącego ofensywę przeciw praworządności i swobodzie wypowiedzi". Autor tekstu twierdzi również, że nowe zapisy w polskim prawie mogą zniechęcić historyków do dociekania prawdy o Holokauście. - "Kto będzie ryzykował trzy lata więzienia, by dążyć do prawdy historycznej" - pyta retorycznie.