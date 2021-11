Kontrowersyjna okładka. Jarosław Gowin reaguje

"Jak Polska i Węgry wygrywają wojnę z Brukselą i dlaczego musiały na nią pójść" - głosi okładka najnowszego wydania tygodnika "Sieci". "Dość naiwności, to jest wojna!" - czytamy z kolei w "Do Rzeczy". Publikacje prorządowych wydawnictw o "wojnie z UE" komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski były wicepremier, prezes Porozumienia Jarosław Gowin. - To byłaby w pewnym sensie wojna polsko-polska. Nie tylko dlatego, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, ale także dlatego, że większość Polaków opowiada się za trwałą obecnością Polski w zjednoczonej Europie - mówił. Gowin podkreślił, że "oczywiście można rozmawiać o modelu tej integracji". - To nie jest tak, że po stronie obozu rządowego nie ma żadnych racji. Wielokrotnie podkreślałem, że temat granicy ingerencji instytucji unijnych jest tematem poważnym, natomiast w taki sposób, w jaki my się konfliktujemy z Brukselą, niczego nie ugramy. A spor o Izbę Dyscyplinarną jest po prostu irracjonalny - podkreślił.