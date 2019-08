Kontrowersyjna decyzja Andrzeja Dudy w sprawie patronatu. List otwarty do prezydenta

Opublikowano list do prezydenta autorstwa dzieci oficerów ze Zgrupowań Świętokrzyskich Armii Krajowej. To odpowiedź na to, że Andrzej Duda objął honorowy patronat nad 75. rocznicą powołania Brygady Świętokrzyskiej, która miała kolaborować z hitlerowcami w czasie II wojny światowej.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

List otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy (PAP, Fot: Leszek Szymański)

"Ze zdziwieniem i przykrością dowiadujemy się o objęciu przez pana swoim patronatem obchodów 75. rocznicy powstania Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych" - tak rozpoczyna się list opublikowany przez "Gazetę Wyborczą". Jego autorami są dzieci oficerów ze Zgrupowań Świętokrzyskich Armii Krajowej.

"Oddział ten [Brygada Świętokrzyska - przy. red.], który nie podporządkował się akcji scaleniowej z Armią Krajową, przyjął taktykę walki z komunistami. Pierwszymi ofiarami tej taktyki byli jednak nie komuniści, ale dwaj żołnierze Batalionów Chłopskich, zabici już 16 sierpnia 1944 r." - piszą sygnatariusze listu. I, jak zaznaczają, wymieniają "ledwie kilka brudnych akcji kolaborującej z nazistami formacji".

"Jesteśmy dziećmi oficerów Armii Krajowej ze Zgrupowań Świętokrzyskich Armii Krajowej 'Ponury'-'Nurt', którzy do partyzantki trafili z różnych stron, m.in. z ZWZ i z NOW. Nasi ojcowie walczyli z hitlerowcami, bo tak pojmowali swój obowiązek wobec Ojczyzny. Niewyobrażalna była dla nich jakakolwiek współpraca z okupantami" - twierdzą autorzy.

Zobacz także: Posłowie PO nie oddali hołdu powstańcom? Stanowcza reakcja posłanki PO

"Jesteśmy oburzeni", "To przykre"

Przytaczając kilka zdań o tym, jaką postawę reprezentowali ich rodzice, przyznają, że "nie rozumieją, jak można patronować rocznicy powołania kolaboranckiej formacji zbrojnej". Według sygnatariuszy listu taki patronat oznacza "aprobatę celów i metod walki" oddziału.

Autorzy zauważają też, że Duda patronuje też Bitwie Warszawskiej. "Obu patronatom nadał pan równą rangę - Patronatu Narodowego. Jesteśmy oburzeni tym faktem: Bitwa Warszawska jest symbolem ocalenia młodego państwa, powołanie zaś Brygady Świętokrzyskiej to symbol podziału Polski" - tłumaczą.

Na koniec podkreślają, że "szczególnie przykre jest to, że Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej ten podział utrwala i legitymizuje".

Pod listem podpisali się: Maria Małgorzata Ciesielska, córka ppor. c.w. Bolesława Ciesielskiego "Farysa-II', Teresa Piwnik, córka Józefa Piwnika "Topoli", bratanica płk c.w. Jana Piwnika "Donata" - "Ponurego", Piotr Rachtan, syn ppor. c.w. Zdzisława Rachtana "Halnego", Czesława Kaliszewska-Fandri, córka ppor. c.w. Zdzisława Rachtana "Halnego", Joanna Świderska-Kita, córka mjr. Mariana Świderskiego "Dzika", Rafał Świderski, syn mjr. Mariana Świderskiego "Dzika", Piotr Rachtan, depozytariusz podpisów.

Uroczystości związane z obchodami 75. rocznicy powstania Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych zaplanowano na 11 sierpnia.

Źródło: "Gazeta Wyborcza"