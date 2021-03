Kontrowersje wokół ks. Misiaka. Kuria wydała oświadczenie

W maju 2019 roku ks. Misiak został ekskomunikowany za przyjęcie protestanckiego chrztu. Dwa miesiące później metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś zdjął z ks. Michała Misiaka ekskomunikę. Pod koniec stycznia 2020 kapłan wyjechał na misję do Tanzanii . Duchowny zaznaczył, że pobyt w Afryce "pozwolił mu odnaleźć prawdę o sobie samym".

"W związku z licznymi pytaniami i doniesieniami dotyczącymi działań księdza Michała Misiaka w Tanzanii, Kuria Metropolitalna Łódzka informuje, że jest to działalność podjęta wyłącznie z jego własnej inicjatywy; ksiądz Michał Misiak nie otrzymał żadnej odrębnej misji ze strony Kościoła" - napisano w oświadczeniu.

Ks. Misiak - według zapisów na jego profilu na Facebooku - prowadzi działalność charytatywną w Tanzanii. W jego ostatnim wtorkowym poście można znaleźć opis akcji, w której bierze udział. Wpis księdza ilustruje fotografia wiejskiej afrykańskiej drogi. "To nowa droga do szkoły w naszej wiosce Puna w Tanzanii. Wczoraj Rada Starszych regionu Kimbiji poprosiła naszą Misję Fundacja Jestem, by służyć o pomoc (pisownia oryginalna - PAP)" - napisał ksiądz.