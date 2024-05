Kontrowersje wokół dopłat do żłobków. Ministra wyjaśnia

Wokół programu "Aktywny Rodzic", który właśnie jest procedowany w Sejmie, pojawiły się pewne kontrowersje. Okazuje się bowiem, że ustawa nie przewiduje, by we wszystkich przypadkach rodzice otrzymywali dofinansowanie na żłobki. Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapewniała w programie "Tłit", że według analiz z dopłat do takiej opieki będzie mogła skorzystać przeważająca większość zainteresowanych rodzin. Zaznaczyła, że limity w wysokości dofinansowania wprowadzono przede wszystkim po to, by nie spowodować wzrostu cen w prywatnych żłobkach. - Nie chcemy, żeby było jak z "kredytem 0 proc." na mieszkania. Nikt nikogo nie oszukał - zapewniła ministra.

