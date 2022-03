Kontrowersje wobec zachowania papieża. "Nie wiemy, czym się kieruje"

- Papież jest nie tylko głową Kościoła katolickiego, ale też stoi na czele Watykanu. Nie wiemy do końca, czym się kieruje, ale możemy mieć pewność, że wie, co robi. Nawet jeśli papież mówi o agresji i wojnie w Ukrainie, to doskonale sobie zdajemy sprawę, że wiemy, kto jest tym agresorem - mówił w programie "Newsroom" WP ks. Wojciech Stasiewicz, dyrektor Caritas-Spes-Charków. - Papież Franciszek widzi potrzeby osób z krajów, gdzie jest cierpienie i dokonuje się wiele zła. Ukraina szczególnie w ostatnim czasie jest priorytetem dla papieża - dodał. Duchowny odniósł się też do kwestii możliwej wizyty Franciszka w Ukrainie. - Z jednej strony na to liczymy jako Kościół katolicki. Wszyscy w Ukrainie potrzebują papieża, jego obecności, ale musimy być też realistami. Nie wiadomo, czy obecna sytuacja na to pozwoli.