Kontrole na granicy. "Niemcy nie wpuścili z Polski 6300 osób"

Z powodu niemieckiej kontroli na granicy polsko-niemieckiej od 16 października do 31 grudnia 2023 r. nie wpuszczono 1695 osób. Natomiast od 1 stycznia br. do 31 maja - 4605, z tego 2900 byli to obywatele Ukrainy - powiedział w czwartek w Sejmie wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.