Kontrola prędkości "na oko". Kierowca udostępnił nagranie z zatrzymania

Prawo do przeprowadzenia kontroli mieli również policjanci. Zgodnie z prawem, funkcjonariusze mogą zatrzymać każdego kierowcę - bez względu na to, czy popełnia on wykroczenie drogowe, czy nie. Warto jednak pamiętać, że policja nie może ukarać kierowcy za zdarzenie, do którego nie doszło. W przypadku podejrzenia przekroczenia prędkości, funkcjonariusz musi dokonać pomiaru za pomocą urządzenia z odpowiednią homologacją i legalizacją. Co więcej, zatrzymany kierowca może zażądać okazania dokumentów potwierdzających, że urządzenie spełnia wymagania techniczne i jest sprawne.