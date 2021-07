Kontrola poselska ws. szczepień w domu dziecka. Dr Sutkowski: Politycy nie są ekspertami

Dwoje posłów z klubu PiS przeprowadziło w ostatnich dniach kontrolę w domu dziecka. Zdaniem posłanki Anny Marii Siarkowskiej, przewodniczącej parlamentarnego zespołu ds. sanitaryzmu, w instytucji mogło dojść do nieprawidłowości. - Granice pomiędzy sanitaryzmem a zdrowym rozsądkiem nie zostały nigdy dookreślone. Nie jestem wyznawcą sanitaryzmu, jestem wyznawcą regulacji, które działałyby dla zdrowia publicznego - komentował w programie "Newsroom WP" dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. - Politycy nie powinni wypowiadać się jako eksperci, bo nie są ekspertami, jeśli chodzi o zdrowie. Jeśli natomiast uważają, że został naruszony interes publiczny, to jak najbardziej mają prawo. Ja bym nie oceniał źle samej interwencji, natomiast trzeba to rozpatrywać w pewnym kontekście. Dzieci, które skończyły 12 lat, za zgodą rodziców mogą być zaszczepione. I jeśli taka sytuacja miała miejsce, to nie należy robić z tego żadnej afery. Jeśli jednak były bez zgody rodziców, w sposób niedopuszczalny przez polskie prawo, to trzeba podnosić larum - podsumował dr Sutkowski.