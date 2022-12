Kontrola polityków PO w Kancelarii Premiera. "Kogo reprezentuje Szynkowski?"

Politycy PO przeprowadzili kontrolę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pytali o negocjacje z Komisją Europejską ws. Krajowego Planu Odbudowy. O efekty kontroli Michał Wróblewski pytał w programie "Tłit" posłankę Izabelę Leszczynę. - Pan Szymon Szynkowski vel Sęk podlega premierowi i należy niejako do KPRM, ale uwaga, jego gabinet jest po drugiej stronie ulicy w MSZ. Dokonali chaosu w strukturze i organizacji rządu, że sami nie wiedzą kto komu podlega. Cała Polska czeka na miliardy euro. Wszyscy czekają od 1,5 roku. Nagle PiS mówi, że pieniądze będą, za chwilę okazuje się, że to jednak nie teraz. Poszliśmy sprawdzić, jaki jest status dokumentu z ustaleniami z Komisją Europejską, o którym pan Szynkowski mówił. Chcieliśmy pomóc PiS-owi przygotować taką ustawę, która rzeczywiście odblokuje środki. Pan Szynkowski powiedział, że dokumentu nam nie da. Poprosiliśmy o korespondencję. Nic takiego nie ma. Wszystkie negocjacje właściwie się skończyły, a PiS ma to zrobić. Nie wiem kogo reprezentuje pan Szynkowski przed Komisją Europejską, skoro jak twierdzi, położył tam projekt ustawy, którego nie zna prezydent, nie zna pan Kaczyński i nie zna minister sprawiedliwości i to środowisko mówi dziś, że ustawa byłaby destrukcyjna dla państwa polskiego - podkreśliła posłanka PO.