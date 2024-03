Kontrola ciężarówek z Litwy. Przytłaczające odkrycie służb na granicy

Podlaskie służby zatrzymały ponad 300 ton nielegalnych odpadów. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Budziska zatrzymali w pobliżu polsko-litewskiej granicy 13 ciężarówek, które zgodnie z dokumentami i zgłoszeniami w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) miały przewozić w sumie ponad 300 ton odpadów w postaci stłuczki opakowań szklanych z wtrąceniami innych frakcji. Odkrycie służb wykazało jednak, co innego. Okazało się, że w naczepach roi się od mieszaniny odpadów m.in. opakowań ze szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz tekstyliów i obuwia. Takie przewozy powinny odbywać się na podstawie zezwoleń Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ). Przewoźnicy ich nie posiadali. W sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na nielegalnym przywozie do Polski odpadów wszczęto śledztwo, które nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Suwałkach. Kierowcy i ich firmy transportowe są teraz w tarapatach, ponieważ nielegalny przywóz z zagranicy do Polski odpadów zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 10 lat.