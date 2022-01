Konsternacja po słowach rzecznika rządu. "Nie wie, o czym mówi"

- Jeżeli KE będzie chciała ostatecznie, w sposób naszym zdaniem niezgodny z prawem UE, potrącić nam środki przekazywane do budżetu, to jesteśmy w stanie ponieść ten koszt - oznajmił rzecznik rządu Piotr Müller. To reakcja na ponaglenia KE ws. zapłaty kar za działalność kopalni Turów. Co na to była wiceminister finansów, posłanka PO Izabela Leszczyna? - Myślę, że pan Müller w ogóle nie wie, o czym mówi. Chyba nie ma kompletnie świadomości - ani finansów publicznych, ani budżetu, ani tego, ile pieniędzy potrzebujemy na transformację energetyczną - komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Oczywiście, że kary za Turów są niebotyczne i oczywiście, że Polska nie powinna ich płacić, ale nie dlatego, że nie uznaje wyroku TSUE, tylko dlatego, że rząd powinien się dogadać z Czechami - podkreśliła.