Konsternacja po słowach polityka PiS Bartosza Kownackiego. Michał Wypij zdumiony

Bartosz Kownacki (PiS) w "7. dniu tygodnia" w Radiu ZET ocenił, że "aborcja jest większą zbrodnią niż pedofilia". Co na to wiceprezes Porozumienia Michał Wypij? - Porównywanie, wartościowanie zła… chyba nie o to chodzi. Zło jest złem. Nie bardzo rozumiem, co poseł Kownacki miał na myśli. Pedofilia jest straszną zbrodnią. Nie bardzo wiem, w jaki sposób można ją próbować wartościować na tle innego zła. Nie rozumiem tej wypowiedzi. Nie wiem, co miał na myśli - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.