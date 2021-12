Konsternacja po słowach Czarnka o "rurkach". Zabawna reakcja wicerzecznika PiS

We wtorek wieczorem szef MEiN Przemysław Czarnek wziął udział w czacie z użytkownikami Twittera. W rozmowie minister skrytykował noszenie przez mężczyzn spodni typu "rurki". - Taki strój może nie być traktowany przez część społeczeństwa jako normalny strój - stwierdził Czarnek. Co na to wicerzecznik PiS Radosław Fogiel? - Ta wypowiedź ministra Czarnka padła w dyskusji internetowej, nie do końca formalnej. Nie wypowiadał się w tym temacie w sposób wiążący jako minister edukacji - podkreślił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Jeśli chodzi o mój stosunek do rurek, on jest negatywny z przyczyn niezależnych ode mnie, tzn. moje łydki nie mieszczą się w rurki - dodał polityk PiS.