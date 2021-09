Konsternacja po słowach Andrzeja Dudy. Polityk PiS tłumaczy

- Bardzo mocno postawiliśmy na budowanie Polski w przestrzeni międzynarodowej. Nie na zasadzie, że będziemy się podlizywali innym krajom i będziemy grzeczni jak pudelek, tylko że będziemy realizowali polskie interesy - powiedział Andrzej Duda w TVP Info. - To znaczy, że będziemy zawsze się bić o polskie interesy, nie będziemy prowadzić polityki płynięcia w głównym nurcie jak nasi poprzednicy, czyli dostosowywania się do tego, jaką politykę proponują Niemcy czy Bruksela jako całość - tłumaczył wiceminister kultury Jarosław Sellin w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - W przypadku Turowa jest to interes energetyczny Polski - nie tylko lokalny, ale wręcz ogólnonarodowy. (…) Nie możemy temu ulec, bo to kompletnie nieodpowiedzialna decyzja - dodał.