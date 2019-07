Konrad Szymański: Frans Timmermans był nielojalny i utrzymywał temperaturę kłótni

- Polska nie mogła zgodzić się na kandydaturę F. Timmermansa nie dlatego, że jest socjalistą, ani nawet nie dlatego, że dzieli nas stosunek do reform podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Spory się w UE zdarzają - pisze Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych.

Zdaniem Szymańskiego, Komisja Europejska w sporze o praworządność w Polsce nie szukała rozwiązań kompromisowych i "utrzymywała temperaturę" kłótni, bo to było korzystne w kampanii europejskiej lewicy.

- Nie mogliśmy jednak pozwolić, by nowa kadencja KE i Rady Europejskiej zamiast być szansą na nowe otwarcie, rozpoczęła się od politycznego kryzysu. Byłoby to złe dla Polski, ale także dla UE. Traktaty tego nie wymagają, ale chcieliśmy zrobić wszystko, by uformować konsensus wygodny dla wszystkich - czytamy w komentarzu.