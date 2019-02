Konrad Piasecki: "Magdalena Adamowicz ma wystartować w wyborach do PE"

Dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki podał zaskakującą informację: w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma wystartować wdowa po śp. prezydencie Gdańska Magdalena Adamowicz.

To o tyle interesujące, że do tej pory mówiło się wyłącznie o starcie Jarosława Wałęsy z drugiego miejsca na liście. Gdyby Adamowicz faktycznie wystartowała, pojawia się pytanie, co z synem byłego prezydenta. Wałęsa jest obecnie eurodeputowanym.