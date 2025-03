Konrad Frysztak składa zawiadomienie do prokuratury przeciwko Markowi Suskiemu

Konrad Frysztak, poseł Koalicji Obywatelskiej, ogłosił w sobotę, że złożył zawiadomienie do Prokuratury Krajowej przeciwko Markowi Suskiemu z Prawa i Sprawiedliwości. "Kieruję zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Opieram je na art. 231 §1 kodeksu karnego, który dotyczy przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego" – oświadczył Frysztak podczas konferencji prasowej w Radomiu.

Tłem konfliktu są zeznania Tomasza J., bliskiego znajomego posłanki PiS Iwony Arent, które ujawnili dziennikarze Radia Zet i "Newsweeka". Według tych doniesień, Tomasz J. zeznał, że "poseł Suski blokował to, żeby ta elektrociepłownia nie dostała dofinansowania, żeby doprowadzić ją do upadłości, żeby mogła to wykupić spółka powiązana z posłem Suskim".