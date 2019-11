Konin. Protesty przed komendą policji po śmierci postrzelonego 21-latka. "Wyciągnijcie broń i nas zastrzelcie"

Konin. Protest przed budynkiem komendy policji. To reakcja na śmierć 21-letniego Adama Cz., który w czwartek został postrzelony przez funkcjonariusza.

W pewnym momencie funkcjonariusze wyszli z terenu komendy, by ruszyć w kierunku tłumu. Doszło do zatrzymań. Jak informuje czytelnik WP za pośrednictwem dziejesie.wp.pl., policja miała użyć siły.

Konin. Śmierć 21-letniego Adama. Został postrzelony przez policjanta

Do zdarzenia doszło w czwartek na jednym z osiedli w Koninie. Policjanci podeszli do stojących przy placu zabaw dwóch 15-latków i 21-letniego Adama C. Gdy funkcjonariusze chcieli ich wylegitymować, najstarszy zaczął uciekać. Goniący go policjant miał krzyczeć "stój, policja", jednak mężczyzna nie reagował. Wtedy doszło do strzału. Mimo reanimacji, nie udało się uratować 21-latka.