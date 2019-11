Konin. Pełnomocnik rodziny zabitego podał datę pogrzebu

Pogrzeb postrzelonego śmiertelnie przez policjanta Adama odbędzie się w czwartek – potwierdził we wtorek pełnomocnik ojca 21-latka, mecenas Michał Wąż, który czuwa nad sprawami prawno–formalnymi, związanymi z pochówkiem.



Konin. Do tragedii doszło w czwartek 14 listopada. Około godz 10 patrol policji chciał wylegitymować trzy osoby (dwóch 15-latków i 21-latka) przy ul. Wyszyńskiego w Koninie. Wówczas najstarszy z grupy zaczął uciekać. Według policji funkcjonariusz był zmuszony do użycia broni. Według nieoficjalnych doniesień 21-letni Adam C. miał wyciągnąć nożyczki i zaatakować policjanta. Został postrzelony. Mimo reanimacji nie udało się go uratować.