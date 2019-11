Konin. Narzeczona postrzelonego apeluje o zakończenie protestów

- Policja w Koninie będzie pamiętać, czyją krew mają na rękach - powiedziała narzeczona zastrzelonego Adama C. Zaapelowała także o spokój i zaprzestanie starć z funkcjonariuszami.

Konin. Zwitek papieru i pochodne metaamfetaminy

W mediach pojawiały się ostatnio informacje, że przy zastrzelonym 21-latku znaleziono pochodne metaamfetaminy. W poniedziałek do tych doniesień odniósł się Michał Wąż, adwokat i pełnomocnik ojca Adama C.

Konin. Śmierć 21-letniego Adama. Policjant na obserwacji psychiatrycznej

Przypomnijmy, że zamieszki mają związek z postrzałem 21-latka. Do zdarzenia doszło w czwartek na jednym z osiedli w Koninie. Policjanci podeszli do stojących przy placu zabaw dwóch 15-latków i 21-letniego Adama C. Gdy funkcjonariusze chcieli ich wylegitymować, najstarszy zaczął uciekać. Goniący go policjant miał krzyczeć "stój, policja", jednak mężczyzna nie reagował. Wtedy doszło do strzału. Mimo reanimacji, rannego nie udało się uratować.