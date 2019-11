Konin. Na pogrzebie śmiertelnie postrzelonego Adama zagrał ojciec Ewy Tylman

Zakończył się pogrzeb Adama C. w Koninie. Wśród zgromadzonych na uroczystości osób był ojciec tragicznie zmarłej Ewy Tylman. Andrzej Tylman zagrał na trąbce.

W pożegnaniu Adama C., który zginął od strzału policjanta, wzięło udział kilkaset osób. Obecny na uroczystościach biznesmen Zbigniew Stonoga zaznaczył, że "to nie jest tylko pogrzeb Adasia". - To jest pogrzeb relacji państwo-obywatel - uznał.