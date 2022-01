Koniec z szopką? Lekarz o najważniejszych zmianach

- Trzeba skończyć z taką szopką, że nie ma pandemii, co było widać w Zakopanem. To jest po prostu skandal co tam się działo - powiedział w programie "Newsroom" WP dr Konstanty Szułdrzyński, komentując tegoroczny Sylwester Marzeń Telewizji Polskiej. - Taki słaby moment to jest. To znaczy, jak ktoś włączy telewizję to słyszy o tym, że od dwóch lat jest pandemia. W ciągu ostatnich (…) miesięcy umarło 20 tysięcy naszych współobywateli. I teraz pytanie, czy ktoś się zastanowił, co my świętujemy. Tak naprawdę można oczywiście ludyczną radość wyrażać pod każdym pretekstem, natomiast wypadałoby odrobinę refleksji mieć - mówił ekspert. Ekspert pytany był także o to, jakie obostrzenia powinien obecnie wprowadzić rząd. - W tej chwili trzeba by przede wszystkim ograniczyć liczbę osób znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych, czyli w sklepach, instytucjach użytku publicznego, miejscach kultury itd. I to trzeba będzie egzekwować, przestać puszczać oko, udawać, że wprowadzamy z jednej strony jakieś obostrzenia, z drugiej strony ich nie respektujemy - zauważył.