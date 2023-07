Koniec z plażami? W Holandii trwa dramat wielkiego statku. Przerażenie na Ameland

- Jednym z pytań, które nas niepokoi, jest: co może się stać i co możemy zrobić, jeśli ropa lub toksyczne chemikalia faktycznie wyciekną ze statku i zbliżą się na nasze plaże? - przekazał burmistrz. Dodał, że od dawna martwią się tego typu sytuacjami. - W 2019 roku do Morza Wattowego wpadło nawet 400 kontenerów. Wszystko zostało następnie wyrzucone na plaże. To nie powinno mieć miejsca - powiedział i zaapelował o zaostrzenie kontroli.