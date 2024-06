Koniec z paleniem na balkonach? Do resortu zdrowia wpłynęła petycja

"Wiem, że balkon jest prywatną własnością właściciela mieszkania, ale dym z balkonu rozchodzi się na boki i do góry, narażając innych na przymusowe wdychanie dymu i jego skutki. Wiem, że w ostatnim czasie taki zakaz wprowadziła Litwa, teraz czas na nas!" - czytamy. W dokumencie podkreślono, że "spółdzielnie i wspólnoty nie chcą wprowadzić do regulaminu takich zakazów bo argumentują to brakiem wsparcia prawnego ze strony państwa".