Koniec z obowiązkowymi maseczkami? Eksperci ocenili deklarację Niedzielskiego

- Jestem zwolennikiem tego, aby z maseczkami jeszcze chwilę pozostać. Natomiast jeżeli to nie działa, to może faktycznie warto powiedzieć: poddajemy sprawę, liczymy, że jakoś to będzie - powiedział w programie "Newsroom" WP prof. Krzysztof Pyrć. Wirusolog skomentował w ten sposób wypowiedź ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który w jednym z wywiadów stwierdził, że wkrótce maseczki "zostaną z nami nie na zasadzie obowiązku, ale na zasadzie rekomendacji". Prof. Pyrć dodał, że choć formalnie wciąż maseczki są wymagane w zamkniętych pomieszczeniach, to coraz mniej osób tego wymogu przestrzega. - Nie oszukujmy się. W tym momencie to jest fikcja - oświadczył. Również w ocenie prof. Roberta Flisiaka deklaracja ministra jest przedwczesna. - Być może tak będzie, gdzieś w połowie marca będzie można sobie pozwolić a taką decyzję, ale teraz nie trzeba było tego robić - powiedział.