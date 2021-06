Koniec Wiosny Biedronia już niebawem. Lider partii podał datę

Robert Biedroń poinformował o terminie zgromadzenia ogólnego Wiosny, na którym zostanie podjęta decyzja o rozwiązaniu partii i fuzji z Nową Lewicą. Członkowie Wiosny już rok temu deklarowali chęć przystąpienia do dawnego SLD, a zapowiedziane działanie na czerwcowym zgromadzeniu to dopełnienie formalności związanych z ich transferem do Nowej Lewicy.