Koniec "Wiadomości". W Białymstoku spytaliśmy, jak oceniają "19.30"

Nie ma już "Wiadomości" w TVP1. Sztandarowy program informacyjny został zastąpiony przez serwis "19.30". Zmieniła się nie tylko nazwa, ale i przekaz. Reporter Wirtualnej Polski Marek Gorczak zapytał mieszkańców Białegostoku, jak oceniają zmiany. - Na pewno dużo lepsze niż tamte. Mam nadzieję, że tamta grupa (z PiS - red.) nie przeszkodzi - odpowiada mężczyzna. - Czas najwyższy to zmienić. Nie będzie tyle kłamstwa i propagandy - wtóruje mu inna kobieta. - Brakuje mi TVP Info. Bardzo je cenię i uważam, że Polska nie może bez nich istnieć - to z kolei opinia innej kobiety. - "Wiadomości" już nie ma. To jest skandal. Ja pamiętam 1981 rok. Dla mnie to jest to samo, co stan wojenny - dodaje kolejna. Co jeszcze usłyszał reporter WP? - Uważam, że telewizja będzie mówiła prawdę i będą wysłuchani zwykli ludzie - to kolejna opinia. Choć pojawiła się też skrajnie inna: - Teraz jak bez rąk. Nawet w Stanach nie mają. Syn dzwonił. Co oni robią, komuniści.