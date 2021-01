Koniec szczepień dla rodzin medyków i pacjentów. Jest decyzja ministra

Informację o zmianie rekomendacji Ministerstwa Zdrowia w sprawie szczepień podał serwis rmf24.pl. - Nie przewidujemy przedłużenia szczególnego okresu, w którym dopuszczaliśmy szczepienie w szczególnych sytuacjach, chcemy skończyć grupę "zero" - stwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski.

Co oznacza zmiana rekomendacji? Że od czwartku, gdy szpital zorientuje się, że ma zbyt dużo dawek szczepionki i mógłby ich nie wykorzystać, ma powiadomić o tym Agencję Rezerw Materiałowych. Ta ma zorganizować transport szczepionki do innej placówki.

Do 25 stycznia - jak informuje rmf24.pl - czyli do dnia, gdy zaplanowano rozpoczęcie szczepienia seniorów, z preparatu będą mogli korzystać tylko medycy. Ich rodziny nie będą już mogły go otrzymać.