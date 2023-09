Koniec świadczeń dla Ukraińców? Jest głos z otoczenia prezydenta

W poniedziałek rzecznik rządu Piotr Mueller wypowiedział się ws. wsparcia dla obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po inwazji Rosji na ich kraj. - Nic nie jest na stałe dane, tylko na okres trwającego konfliktu zbrojnego i przepisy po prostu wygasną na początku przyszłego roku - oznajmił Mueller. O niespodziewane słowa rzecznika zapytaliśmy szefa gabinetu prezydenta Pawła Szrota. - Ta wielka liczba uchodźców, która przybyła do Polski dobrze się zaadoptowała. Większość z nich stanowią kobiety i dzieci. To są ludzie pracowici, nie można ich ciągle traktować jak osób w jakiś sposób upośledzonych ekonomicznie - mówił Szrot w programie "Tłit" WP. Jak podkreślił, decyzje dotyczące ewentualnego ograniczenia wsparcia dla Ukraińców "jeszcze przed nami". - Myślę, że rząd będzie oceniał te rzeczy też w tym kontekście - wskazał.

