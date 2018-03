Koniec sprawy wypadku Beaty Szydło. Kierowca seicento rozdysponuje 150 tys. zł ze zbiórki na nowy samochód

Po wypadku z udziałem ówczesnej premier Beaty Szydło i kierowcy seicento Sebastiana K. w internecie zorganizowano zbiórkę na nowy samochód dla 22-latka. Udało się zebrać 150 tys. zł. Sebastian K. zdecydował, że teraz - po zakończeniu postępowania - przekaże je na cele charytatywne.

A to oznacza, że już wkrótce kierowca seicento będzie mógł zdecydować, co zrobi z pieniędzmi ze zbiórki. Jak wynika z nieoficjalnych informacji wirtualnej Polski, Sebastian K. zamierza przekazać wpłacone przez Polaków środki na cele charytatywne. – Nie ma jeszcze decyzji, czy kupi sobie za małą część nowe seicento, ale na pewno zostaną one przekazane na szczytny cel – mówi nam osoba z otoczenia Sebastiana K.