Koniec słynnej piekarni we Wrocławiu. Blisko 50 lat tradycji pogrzebała inflacja

- Piekarni nie pokonała komuna. Nie pokonała powódź. Nie pokonała fala marketów wchodzących na rynek. Nie pokonał COVID. Piekarnię pokonała inflacja, koszta i coraz mniejsza ilość klientów, bo i oni każdy grosz muszą liczyć i my to rozumiemy. Przykro nam, bo dla nas ta piekarnia to nie tylko lokal. Pragniemy podziękować naszym Klientom za wspólne lata. Dziękujemy również tym, dopiero co nabytym. Mamy nadzieję, że nasze pieczywo zostawiło u was miłe wspomnienia, a nasze ciasta osłodziły rzeczywistość - czytamy w pożegnaniu opublikowanym na Facebooku zakładu.