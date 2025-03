Koniec pomocy USA dla Ukrainy. Gorzkie słowa Trumpa. Oberwało się Zełenskiemu

- Nie sądzę, że ta umowa jest martwa. Myślę, że do dobry układ dla nas, ponieważ Biden bardzo nierozsądnie, a wręcz głupio, dał 300 miliardów dolarów, a dokładnie 350 miliardów krajowi, który walczy i próbuje coś osiągnąć. Wiecie co? Nic z tego nie mamy. Po prostu im to daliśmy. Za 350 miliardów moglibyśmy odbudować cała marynarkę wojenną USA - przyznał w sobotę prezydent USA Donald Trump. W czasie globalnego chaosu prezydent USA ponownie zabiera głos, krytykując działania administracji Joe Bidena względem Ukrainy. W trakcie sobotniej konferencji CPAC, której fragment udostępniła agencja AP, Trump otwarcie przyznał, że za pieniądze przekazane Ukrainie, można było naprawić marynarkę wojenną USA. Co więcej, znów gorzkie słowa skierował pod adresem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, z którym zerwał rozmowy w piątek po kłótni w Gabinecie Owalnym w Białym Domu. - Myślę, że powinien być bardziej wdzięczny, ponieważ USA trwała przy nim na dobre i na złe. Daliśmy więcej niż Europa, a to Europa powinna dać więcej niż my, a jak wiecie oni są obok. Nie krytykuję Europy, po prostu stwierdzam fakt. Oni byli dużo sprytniejsi, niż Joe Biden - rzucił Trump. Wypowiedzi prezydenta USA ponownie wywołują kontrowersje, stawiając pytania o kierunek amerykańskiej polityki zagranicznej. Z jednej strony Trump wskazuje na rolę Europy w wojnie Rosji z Ukrainą, z drugiej zaś sugeruje, że Stany Zjednoczone poniosły zbyt duży ciężar wsparcia finansowego. Obejrzyj cały fragment konferencji prezydenta USA, by dowiedzieć się więcej.