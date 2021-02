Koniec "kobiecych dyscyplin"? Biden bezpowrotnie zmienia obraz sportu w USA

Joe Biden w pierwszym dniu prezydentury wprowadził prawo, które otwiera drzwi osobom transseksualnym do męskich oraz żeńskich dyscyplin sportowych. W szkołach finansowanych z funduszy federalnych decydować będzie nie płeć biologiczna, ale tożsamość płciowa zawodnika lub zawodniczki. W Ameryce podniosły się głosy o "końcu sportu, jaki znamy". Czy słusznie?

W dniu inauguracji nowy prezydent USA Joe Biden podpisał 17 dokumentów stanowiących prawo w USA. Wśród tzw. executive orders znajdowało się również "Rozporządzenie wykonawcze o zapobieganiu i zwalczaniu dyskryminacji na tle identyfikacji płciowej oraz orientacji seksualnej". Jego konsekwencje - zwłaszcza dla sportu - stały się tematem burzliwych dyskusji w Stanach Zjednoczonych, ale wychodzą daleko poza dylematy jednego państwa.

Sport otwarty na społeczność transpłciową?

Ameryka od 20 stycznia jest bowiem miejscem, w którym szkoły finansowane federalnie nie mogą kategoryzować zawodników ze względu na płeć biologiczną. "Dzieci powinny móc się uczyć bez lęku o zabronienie dostępu do ubikacji, szatni czy szkolnych dyscyplin sportowych" - głosi dokument administracji Bidena, odwołujący się do Tytułu IX - rządowej poprawki do praw edukacyjnych, sporządzonej w 1972 roku. Co za tym idzie, upada istniejący w światowym sporcie wyraźny podział na dyscypliny męskie i żeńskie. Z trudnymi do przewidzenia konsekwencjami.

Trudnymi tym bardziej, że ramy nowego prawa są znacznie szersze niż choćby w światowych federacjach lekkoatletycznych czy MKOl, zezwalając na rywalizowanie w kategoriach żeńskich nie tylko mężczyznom, którzy przejdą dwunastomiesięczną terapię hormonalną, ale również tym, którzy bez procesu zmiany płci zmienili swoją identyfikację płciową.

Takie podejście do tematu wzbudziło liczny sprzeciw nawet u zadeklarowanych zwolenników i zwolenniczek rozszerzania różnorodności w sporcie oraz wspierania społeczności LGBT+. Martina Navratilova, była legenda tenisa oraz liderka grupy "Women's Sports Foundation", zwróciła się do nowego gospodarza Białego Domu z apelem o ponowne przemyślenie decyzji, która może się okazać końcem sportu żeńskiego w znanej nam formie.

Sport osób transpłciowych. "Chcemy rozmawiać"

- Sporty wyczynowe, w sensie punktu odniesienia, są podobne do ciąży i testów medycznych; obszary te wymagają naukowego podejścia do integracji społeczności transpłciowej. Naszym celem jest ochrona osobnych kategorii dziewcząt i kobiet, przy jednoczesnym dostosowaniu sportowców trans do uprawiania sportu wszędzie, gdzie to możliwe. Dekret (prezydenta - przyp. red.) wymaga, aby kobiety zrezygnowały z ciężko wywalczonych praw do uczestniczenia w sportowej rywalizacji i uznania kobiecego sportu za wyczynowy, godny wynagradzania nagrodami pieniężnymi, stypendiami, sławą, dochodami z reklam i szacunkiem - powiedziała największemu amerykańskiemu dziennikowi "USA Today" Nancy Hogshead-Makar, trzykrotna złota medalistka olimpijska, prawnik oraz jedna z liderek "Women's Sports Foundation".

Debata, przez którą przechodzą Amerykanie, poza skalą i zakresem obowiązywania, nie jest jednak nowa. Wiele sporów prawnych prowadzono zwłaszcza w 34 stanach, które już wcześniej częściowo albo w całości dopuszczały udział osób transpłciowych w poszczególnych dyscyplinach sportowych. Zwłaszcza w bieganiu.

"Istnieje tak wiele podejść do tej sprawy, od całkowitej akceptacji bez względu na konsekwencje, po całkowite wykluczenie osób transpłciowych ze sportu szkolnego i wyczynowego. Chcemy po prostu znaleźć drogę do postawienia kroku naprzód, doprecyzować przepisy, które nie są jasne. I przede wszystkim - rozmawiać. Druga strona nie zawsze jest do tego chętna" - mówiła Navratilova w rozmowie z amerykańskimi mediami.

Jej przekonanie o braku równych szans bez równych reguł płciowych nie bierze się jednak z teorii. Tenisistka sama przekonała się, jak istotna różnica biologiczna dzieli tenis męski od kobiecego, gdy w 1992 r. przegrała pokazowy mecz z Jimmym Connorsem. Choć jej oponent musiał grać z handicapem, broniąc powiększonego kortu, "Bitwę Mistrzów" wygrał 7:5, 6:2.

Co na to nauka?

Oczywiście w takim momencie rodzi się pytanie, gdzie wyznaczyć granicę? Dyskusja ta przetoczyła się już w pewnej mierze przez świat lekkoatletyki w przypadku biegaczki z RPA Caster Semenyi, które zakończyły się zmianą przepisów Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF). Dotyczyły one nakazu farmakologicznego obniżenia poziomu testosteronu u zawodniczek z zaburzeniami rozwoju płci (DSD), startujących na dystansach od 400 m do jednej mili (1609 m). Według badań, biegaczki dotknięte DSD mają większą masę mięśniową i wyższy poziom hemoglobiny. Semenyia, posiadająca zarówno chromosomy męskie i żeńskie, deklasowała swoje rywalki.

- Na podium biegu na 800 metrów stanęły trzy hiperandrogeniczne biegaczki. Pozostałe finalistki po dotarciu na metę były bliskie płaczu. Dokładnie wiedziały, że pokonanie pierwszej trójki było niemożliwe - mówił o sytuacji z igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro w 2014 r. Jose Maria Odriozola - profesor biochemii i członek IAAF. Pobicie rekordu życiowego nie wystarczyło wtedy polskiej sprinterce Joannie Jóźwik na nawiązanie walki. – Uważam, że należałoby przywrócić kryterium testosteronu w biegach kobiet. Tak, by znów było wszystko fair – powiedziała po zawodach.

Przekrojowe badania naukowe pokazują również, że nawet po rocznej terapii hormonalnej, różnice w potencjale sportowców nadal istnieją. "Pomimo znacznego wzrostu masy mięśni oraz siły u transpłciowych mężczyzn, transpłciowe kobiety były nadal silniejsze oraz miały więcej masy mięśniowej po 12 miesiącach terapii. Te odkrycia dają nową wiedzę, która może być istotna w ocenie kwalifikowalności kobiet transpłciowych do żeńskich kategorii w zawodach lekkoatletycznych" - konkluduje zespół 12 biologów oraz fizjologów z Instytutu Karolinska - czołowego szwedzkiego uniwersytetu medycznego.

Czy podział sportu na płeć ma sens?

Przykładów rażącej dysproporcji w potencjale biologicznym mężczyzn i kobiet jest znacznie więcej. W samym 2018 r. porównano wyniki amerykańskiej multimedalistki olimpijskiej oraz sprinterki Allyson Felix, z wynikami uczniów ze szkół średnich. Jej życiowy rekord na 400 metrów - wynoszący 49,26 sekund - pobiło w tym czasie 275 nastolatków w 783 występach na terenie USA.

Z poziomu teoretycznego spór zszedł na grunt praktyczny zwłaszcza w stanie Connecticut, gdzie jeszcze przed zmianami wprowadzonymi przez Joe Bidena, lokalne władze dopuszczały transpłciowe kobiety do rywalizacji szkolnej w kategoriach żeńskich. Dwie zawodniczki, które skorzystały z zapisów - Terry Miller oraz Andraya Yearwood - z dnia na dzień stały się gwiazdami, zdobywając łącznie 15 złotych medali w zawodach stanowych, przy okazji bijąc rekordy zawodniczek cisgenderowych, czyli tych, które identyfikują się ze swoją płcią biologiczną.

"Prawo nie tworzy dyscyplin sportowych z podziałem na płeć po to, aby zawodnicy mogli uzewnętrzniać swoją tożsamość. Poszczególne dyscypliny są odseparowane ze względu na płeć dlatego, że w przeciwnym przypadku kobiety nigdy nie stawałyby na podium" - przekonuje w rozmowie z magazynem "The Day" profesor prawa na Duke University - Doriane Coleman.

Wielu amerykańskich komentatorów zwraca również uwagę, że Tytuł IX jest zbyt ogólny, aby odnosić go do wielowątkowych i wymagających doprecyzowania decyzji, takich jak udział w zawodach sportowych. Prawo federalne pisane 50 lat temu nie rozróżnia choćby pojęć takich jak "sex" i "gender", czyli płci od identyfikacji płciowej, a właśnie ta różnica jest dzisiaj istotą sporu. Rozwiązaniem nie jest tworzenie osobnych lig dla osób transpłciowych, ale - zdaniem wielu sportowców - nie może być nim również zaburzanie ducha fair-play. Inaczej wszystkie dotychczasowe rekordy należałoby wymazać, a sport kobiecy zacząć de facto od nowa.

Marcin Makowski dla WP Wiadomości