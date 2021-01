USA. Joe Biden cofa decyzje Trumpa w sprawie aborcji

Donald Trump w 2017 roku podpisał zakaz finansowania ze środków federalnych międzynarodowych organizacji non-profit, które przeprowadzają aborcję i promują dostęp do opieki reprodukcyjnej. W czwartek Joe Biden cofnął decyzję swojego poprzednika podkreślając, że nie wprowadza nowych rozwiązań, a jedynie wraca do stanu sprzed rządów republikanina.

USA. Biden wspiera opiekę reprodukcyjną

Poza decyzją dotyczącą organizacji promujących dostęp do opieki reprodukcyjnej Biden nakazał otwarcie możliwości zapisania się do programu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych znanego pod nazwą Obamacare. Prezydent chce w ten sposób zapewnić opiekę zdrowotną Amerykanom, którzy z powodu pandemii stracili środki do życia.

"Dla prezydenta Bidena to sprawa osobista. Ponieważ nadal walczymy z COVID-19, jeszcze ważniejsze staje się to, by Amerykanie mieli dostęp do niedrogiej opieki zdrowotnej" - napisano w komunikacie Białego Domu.