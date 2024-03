Koniec kariery najmłodszego posła? Został wykluczony z partii

Kandydat na radnego, który miał przelać 20 tys. złotych na konto współpracowniczki posła, poczuł obawy przed konsekwencjami prawnymi. - Ta umowa jest nie do obrony, to jest 20 tys. zł w okresie kampanii na jakieś usługi wizerunkowe. No, ale jakie usługi? To jest nie do obrony, w razie czego to są totalne kłopoty - mówił kandydat w rozmowie z Gomołą, którą relacjonuje "NTO".