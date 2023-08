Koniec epoki Putina. Tak ma wyglądać władza na Kremlu

Rosyjskie ugrupowania nacjonalistyczne łączą w sobie najsilniejsze ideologie kraju: prawicowy ekstremizm, nostalgię za czasami sowieckimi, carski imperializm i rosyjskie prawosławie. Część grup popiera inwazję, a niektóre krytykują Kreml za rzekomo zbyt pobłażliwy stosunek do Ukraińców. Inne propagują formę nacjonalizmu bardziej skupioną na sprawach wewnętrznych. Nie są one entuzjastycznie nastawione do inwazji, ponieważ osłabia ona Rosję, ale mimo to wspierają rosyjskich żołnierzy. Dla takich grup sprzeciw wobec wojny nie wynika z przywiązania do liberalnych wartości, lecz wpisuje się w ich etnocentryczny światopogląd. "Łączą ksenofobię z troską o zwykłego rosyjskiego żołnierza" - zaznaczyli McGlynn i Szamijew.