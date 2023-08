Konie pędziły środkiem drogi. Nagranie kierowcy z Wielkopolski

Na niespotykany widok natrafić mogli we wtorek mieszkańcy wsi Golejewko. Z okolicznej stadniny uciekło stado koni, które rozpierzchło się po ulicach okolicznych wsi. Za spłoszonymi końmi ruszył pościg policji. Lokalne służby otrzymały wezwanie o ucieczce koni ze stadniny w Golejewku nieopodal Rawicza. Część z nich widziana była także w miejscowościach Niemarzyn i Słupia Kapitulna. Policja apelowała o ostrożność, zwłaszcza kierowców – wypłoszone i zdenerwowane zwierzęta stanowiły poważne zagrożenie na drodze. Na nagraniu z jednego z samochodów widać rozpędzone stado, biegnące środkiem jezdni. Interwencja skończyła się szczęśliwie i już po dwóch godzinach Komenda Policji w Rawiczu poinformowała, że wszystkie konie udało się wyłapać i zostały one bezpiecznie odstawione do stadniny.