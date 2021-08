Kongresmeni z USA piszą ws. "Lex TVN". Jest reakcja polskiego MSZ

Były urzędnik administracji Donalda Trumpa podkreślał, że "sprawa musi być rozwiązana we właściwy sposób". - Tak jak w Stanach Zjednoczonych, w Polsce potrzebujemy wolnej prasy, która robi to, co do niej należy. Przygotowuje rzetelne materiały, jest uczciwa i sprawiedliwa. (...) Musimy rozwijać nie tylko wolność religijną, ale i wolność prasy. Tak działają kraje demokratyczne - dodawał w rozmowie z TVN24.