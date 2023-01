Konflikt w TK. Przeciwników Przyłębskiej jest więcej

W piśmie skierowanym do Julii Przyłębskiej i prezydenta Andrzeja Dudy nie ma co najmniej dwóch podpisów sędziów, którzy także nie uznają już jej za prezesa Trybunału Konstytucyjnego - podała w czwartek gazeta.pl. Oznacza to, że przeciwko Przyłębskiej jest większość członków TK.