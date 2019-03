Konflikt w stowarzyszeniu "Wiosna". Do akcji wkracza sąd

Kto jest prezesem stowarzyszenia "Wiosna"? Tę kwestię rozstrzygnie sąd, do którego zwrócili się zarówno prawnicy ks. Grzegorza Babiarza, jak i pełnomocnicy Joanny Sadzik. Oboje uważają się za liderów stowarzyszenia.

Od połowy lutego nie wiadomo, kto kieruje stowarzyszeniem "Wiosna". Walne zgromadzenie powołało ks. Grzegorza Babiarza na prezesa. Duchowny miał zastąpić Joanne Sadzik, która objęła to stanowisko 4 lutego. Po jakimś czasie stowarzyszenie poinformowało, że Babiarz został odwołany, a Sadzik przywrócona do pełnienia funkcji. Według księdza, ta zmiana była bezpodstawna.

W piątek duchowny poinformował, że jego prawnicy złożyli w Sądzie Rejonowym w Krakowie wniosek o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Ma figurować w rejestrze jako prezes zarządu Wiosny. Babiarz zwrócił się do sądu o zobowiązanie Joanny Sadzik do wydania protokołu posiedzenia walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia z 4 lutego 2019 r.