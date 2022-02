Konflikt Rosja-Ukraina. NATO rozmieszcza w Bułgarii myśliwce

Hiszpania wysłała cztery myśliwce do Bułgarii na wspólne misje patrolowe w ramach NATO. To kolejny krok Sojuszu we wzmacnianiu wschodniej flanki. Wszystko odbywa się w obliczu rosnącego napięcia w związku z możliwą inwazją Rosji na Ukrainę. Cztery samoloty Eurofighter EF-2000 Typhoon II hiszpańskich sił powietrznych wylądowały w bazie lotniczej Graf Ignatievo w środkowej Bułgarii. Do końca marca 130 hiszpańskich żołnierzy będzie wykonywać powietrzne manewry z bułgarskimi sojusznikami. Hiszpańska misja w Bułgarii rozpoczęła się w czwartek 17 lutego. W wydarzeniu udział wzięli najwyżsi rangą wojskowi z Bułgarii, Hiszpanii oraz przedstawiciele NATO.