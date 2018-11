Konflikt Joanny Schmidt i jej byłego męża się zaostrza. "Była żona próbuje mi kneblować usta"

Posłanka Joanna Schmidt walczy z byłym mężem o dzieci i alimenty. Sprawa jest jednak bardziej skomplikowana. Polityk złożyła w prokuraturze donos dot. ujawnienia przez Pawła Schmidta informacji z niejawnej rozprawy.

Bój, który toczą Joanna i Paweł Schmidt, jest wyjątkowo zaciekły. - Sprawa wpłynęła i toczy się o przestępstwo z artykułu 241 Kodeksu karnego (rozpowszechnianie publicznie wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności - red.). Jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 - powiedziała prokurator Renata Brudło-Kałdyk z Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald.

O kolejnym wątku sporu Joanny i Pawła Schmidt donosi "Super Express". - Wiem, że Joanna Schmidt złożyła kolejny donos na mnie w prokuraturze. Jest to wpisane w szerszy plan niczym nieuzasadnionej agresji przeciwko mnie. Prawda jest taka, że Joanna Schmidt próbuje mi kneblować usta, bo wie, że znam wiele faktów, które są dla niej bardzo niewygodne i chce mnie w ten sposób zastraszyć - powiedział były mąż posłanki.

Nie wydaje się jednak zaniepokojony. Zapewnia, że żadnych informacji dotyczących samego niejawnego procesu nie podaje. - Te ujawnione dotyczą zachowań Joanny. Jako że jest osobą publiczną, to wyborcy mają prawo wiedzieć, jakiego "posła" wybrali. To nie moja wina, że ona zachowuje się w sposób, którego się potem sama wstydzi. W każdym razie ta cała sprawa jest bezpodstawna - podkreślił.

Joanna Schmidt nie chciała odnieść się do słów byłego męża. Zrobił to za to jej znajomy. - Paweł nie może sobie poradzić z rozstaniem. Wykorzystuje pozycję zawodową Asi i próbuję ją publicznie ośmieszać, wykorzystując jej mandat poselski - miał powiedzieć w rozmowie z tabloidem.